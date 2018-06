Inter, c'è l'accordo con Nainggolan

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Ai dettagli per il Ninja, a destra scattano Malcom e Zappacosta. Non solo Radja Nainggolan, finalmente adun passo dopo l'intesa di massima tra Inter e Roma per 35 milioni. In corso Vittorio Emanuele proseguono spediti anche i contatti con Bordeaux e Chelsea per altri 2 obiettivi cerchiati in rosso da Ausilio: l'esterno d'attacco brasiliano Malcom, classe '97, in Francia da 3 stagioni (96 presenze, 23 gol), e Davide Zappacosta, di professione terzino, a Londra da un anno (35 gettoni e 3 reti con i Blues) ma già pronto al come back in Italy. Con i transalpini sta portando avanti i discorsi Pastorello, intermediario nell'affaire.Il primo risultato è l'apertura del Bordeaux al prestito con obbligo di riscatto, proposto dall'Inter. Ma a condizioni molto onerose (7-8 milioni per il trasferimento temporaneo e 30-32 milioni per il riscatto obbligato nel 2019) e non percorribili, per ora, da Suning per questioni di FFP (l'Uefa imporrebbe l'immediata messa a bilancio dell'acquisto).Quindi, lavori in corso per Malcom, con l'obiettivo di abbassare le richieste dei francesi, ma da casa Inter filtra un moderato ottimismo. Come per Zappacosta, in pole per l'out difensivo di destra dopo il summit di martedì con Ausilio. Nell'incontro con Alessandro Lucci, agente dell'ex granata, il diesse nerazzurro ha chiesto informazioni sul classe '92 di Sora, ottenendo in risposta il gradimento dell'azzurro (valutato 20 milioni) e la disponibilità del Chelsea a una cessione in prestito con opzione di riscatto.Ogni giorno potrebbe essere, invece, quello buono per Nainggolan all'Inter. Alla Roma andranno 23-24 milioni cash, più Zaniolo e Santon. Rinnovo fino al 2022 (con quota-ammortamento scesa di 1,5 milioni) per Vecino. Prossimo all'addio Erick Thohir, con Suning pronta a rilevare il 30% dell'Inter in suo possesso per 150-200 milioni.