Inter, c'è il talismano Icardi

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «In Europa ci abbiamo creduto fino alla fine, soffrendo ma cercando sempre la vittoria. Ora il campionato e la partita con la Samp, per risalire in classifica». In Uruguay la chiamano garra charrúa. E Matias Vecino martedì sera l'ha sfoderata per l'ennesima volta, griffando, e graffiando con il suo artiglio (la traduzione letterale di garra), anche il Tottenham nel debutto in Champions League.Dopo l'incornata del 20 maggio all'Olimpico, nel finale di gara e decisiva per il visto europeo, un altro colpo di testa da 3 punti per il 27enne uruguagio, in piena zona Cesarini, a rimettere a posto i conti (anche economici con 2,7 milioni incassati per la vittoria con gli Spurs, dopo i 38,9 già recapitati per la qualificazione) e a conferma della voglia di non mollare mai dell'ex viola. «Segnare è sempre bello, specie per come si era messa la partita - ha proseguito Vecino a InterTv -. Sapevamo che le gare di Champions sono complicate. A tratti abbiamo sofferto, ma abbiamo sempre creduto alla vittoria ed è arrivato questo grande risultato». Sul fronte interno c'è invece da risalire la china. E l'attenzione dell'uomo-Champions è tutta per l'anticipo di domani sera, a Marassi, contro la Samp di Giampaolo. «In un'altra gara di grande attenzione ed intensità - ha concluso l'uruguagio -. Non abbiamo iniziato nel modo giusto in campionato, ma c'è tempo. Però dobbiamo riscattarci subito, anche se sarà complicata perché giocare sul campo della Samp è molto difficile».Fortuna che ci sarà Mauro Icardi, a segno martedì e pronto a interrompere il digiuno anche in campionato con il solito gol dell'ex. In 9 incroci di campionato con la Samp 10 gol per il rosarino (11 in 10 partite, contando anche la sfida di Coppa Cup del 21 gennaio 2015). E 6 proprio a Marassi.Per Spalletti invece è ancora tempo di orgoglio-Champions, «perché sono fiero di essere riuscito a riportare dopo molti anni questo grandissimo club dove merita. La storia dell'Inter non deve essere un peso per noi, l'obiettivo è passare il girone».riproduzione riservata ®