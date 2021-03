Inter, anche Handanovic positivo

Alessio Agnelli

Doppia tegola Inter: dopo D'Ambrosio, pure capitan Handanovic fermato dal Covid 19. Non solo l'ex granata, già in quarantena nella propria abitazione da domenica. Da ieri sera, dopo i test effettuati alla Pinetina nella prima mattinata da tutto il gruppo squadra, è entrato ufficialmente in isolamento anche Samir Handanovic, la seconda positività emersa ai controlli e come Danilo D'Ambrosio sicuramente out per l'impegno di sabato al Meazza contro il Sassuolo di De Zerbi.

In giornata, come da protocollo a 48 ore da una partita, previsti nuovi test molecolari per tutti (gli esiti venerdì), all'insegna della massima allerta e del rischio (visti i contatti tra D'Ambrosio e i compagni nel ritiro pre-Torino di domenica) di un possibile, nuovo focolaio (come ad ottobre) da scongiurare.

E per Conte un'incognita per l'immediato, incrociando le dita. Nell'attesa, l'ex ct si gode i numeri della sua Inter, prima in classifica e per media-punti a partita negli annali della Beneamata. Antonio Conte meglio di José Mourinho e Roberto Mancini, più produttivo del Mago Herrera e del maestro di vita e di calcio Trapattoni (82enne giusto ieri e festeggiato via Instagram dal salentino). In 21 mesi e in 65 gare di campionato alla guida dell'Inter, Conte si è confermato una macchina da punti, come d'abitudine in carriera e come pochi, anzi nessuno dalle parti di Appiano, dall'anno di fondazione del club. Dal suo arrivo a Milano nell'estate del 2019, l'ex ct ha collezionato 44 vittorie, 15 pareggi e 6 sconfitte, viaggiando ad una media di crociera di 2,26 punti a partita e mettendo in fila ogni tecnico (con più di 30 panchine in nerazzurro) che l'ha preceduto.

Primo davanti all'eroe del Triplete Mourinho, a 2,18 di media a partita (in 76 giornate di A) e secondo in graduatoria, seguito da Olivieri (2,05, 76 partite), Mancini (2,01, 217), Herrera (1,98, 268), Fossati (1,95, 109), Cuper (1,93, 74), Simoni (1,91, 45), Trapattoni (1,88, 162) e Invernizzi (1,88, 78), a chiudere la top ten. Insomma, numeri da vincente e da scudetto.

