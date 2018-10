«Inter alla pari con CR7»

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «United, Bayern e Barça? Solo voci, come in estate. Io penso unicamente all'Inter e a continuare con questa striscia di vittorie». Dai Red Devils di Josè Mourinho, che stravede per lui («ma non so se sia vero, ne ho solo sentito parlare in rete»), al City di Guardiola, che si fece vivo a gennaio con 65 milioni di euro rifiutati da Suning, fino a Barcellona e Bayern, l'ultima big interessata all'acquisto.In Europa sono tutti pazzi di Milan Skriniar, ma la risposta del gigante slovacco è sempre la stessa: «Solo rumors, che ho letto su Internet, anche se non penso a queste cose, né ci do troppo peso - ha proseguito l'ex sampdoriano-. Anche in estate ci sono state delle voci, ma alla fine non è successo nulla. E non penso che stia succedendo qualcosa adesso». Sicuramente, per gennaio, non se ne parla. E, forse, neanche a giugno, vista l'intenzione di Suning di blindarlo con rinnovo (fino al 2022) e ritocco dell'ingaggio (da 1,2 milioni a stagione a 2,5-3 netti l'anno) verso l'alto.«Ripeto, ora penso ad altre cose, perché ho tante partite da giocare con la maglia dell'Inter - ha sottolineato Skriniar dal ritiro della Slovacchia -. Subito dopo le gare con le Nazionali, ci aspettano sfide importanti, la prima sarà il derby con il Milan, che dobbiamo preparare al meglio per continuare in questa striscia vincente».E, al momento, di 6 vittorie consecutive tra campionato e Champions, con svolta il 18 settembre scorso contro il Tottenham, «una gara che siamo riusciti a ribaltare nel finale - ha concluso Skriniar -, iniziando questa striscia di 6 partite vincenti. Ora siamo dove volevamo essere all'inizio della stagione. E credo che continueremo con questa serie di risultati il più a lungo possibile. La Juve? Sta dominando in serie A, ma possiamo giocarcela anche con loro. Dobbiamo solo andare avanti così». Lo slovacco farà rientro alla base mercoledì prossimo. Già ad Appiano, invece, Vrsaljko, Brozovic e D'Ambrosio, dispensati dagli impegni di Croazia e Italia. Per tutti e tre si tenta il recupero per il derby.riproduzione riservata ®