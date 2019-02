Inter, al peggio non c'è fine

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Luci a San Siro? No, buio totale, che più buio di così non si può. Spalletti e Inter ai titoli di coda? Ancora no, ma il pianto greco è sempre più lungo. E pure imbarazzante. Chi ha bisogno di punti passi pure per la San Siro nerazzurra. Ieri il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic, al debutto dopo l'esonero di Pippo Inzaghi, ha piazzato il colpo mortale al 32', grazie alla zuccata di Santander. E poi ha custodito il suo prezioso gol di vantaggio senza eccessivi patemi d'animo. La squadra emiliana non vinceva in trasferta dal 22 dicembre 2017 a Verona col Chievo: quasi 13 mesi e mezzo di astinenza. Un 2019 da incubo per Luciano da Certaldo: la miseria di un punto in casa col Sassuolo e due sconfitte. Zero gol fatti in campionato.E nel mezzo pure la cocente eliminazione ai rigori in Coppa Italia al Meazza con la Lazio, giovedì scorso. Il popolo nerazzurro è in rivolta sui social: c'è chi chiede subito il cambio tecnico e vota Cambiasso come nuovo condottiero nerazzurro. E il clamoroso ko scatena l'ironia social sui nomi scritti in cinese sulle maglie. Tuttavia Spalletti pensa positivo: «Non mi sento sotto esame e la squadra mi segue». La Pelata di Certaldo rispolvera per l'occasione Perisic e Nainggolan titolari. Appena sufficiente il croato che voleva andarsene dall'Inter, il solito disastro, il Ninja. E nell'ultimo quarto d'ora (più recupero) ecco Ranocchia gettato nella mischia.Per lui esordio di campionato, con tanto di spiegazione dell'allenatore dell'Inter: «Ranocchia? Speravo nel gioco aereo». C'è da dire che l'unica vera giocata verso la porta avversaria l'ha fatta proprio il difensore, con una girata.Icardi? Non pervenuto. Come pure Lautaro Martinez, che riesce a sbagliare occasioni ghiotte. Avete presente Libera degli Anni 70? Quello che al Varese segnava una caterba di gol e poi si smarrì all'Inter? Beh, l'argentino sembra la sua fotocopia. E San Siro fischia dopo la sesta sconfitta, la seconda consecutiva di questo nuovo anno solare. Amaro Spalletti: «Andiamo in difficoltà quando c'è da lottare. Quando si alza il livello di tensione si alza anche il livello d'insicurezza e senza carattere non si può reagire in certe occasioni. Chiaro che se non sfrutti alcune palle gol diventa tutto più difficile per quella che è la forza del club e dello stadio: se non hai un carattere altrettanto forte non ce la fai a reagire. I fischi? Non mi fanno alcun effetto». Ma il vento della crisi in casa nerazzurra soffia forte, caro Luciano.marco.zorzo@leggoposta.itriproduzione riservata ®