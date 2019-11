Inter ai piedi di Lukaku

Alessio Agnelli

MILANO - Inter & Lukaku: macchine da punti e da gol lontano dal Meazza. Meglio del Liverpool di Jurgen Klopp in Premier League, un passo avanti anche a Psg e Barcellona in Ligue 1 e Liga. Nei 5 maggiori campionati europei nessuno ha fatto meglio dei nerazzurri di Antonio Conte nei primi impegni stagionali fuori casa.

Sei vittorie nelle prime 6 trasferte di serie A, come non accadeva dalle parti di Appiano dalla stagione 2012-13 con Stramaccioni (poi ko alla settima fuori casa contro l'Atalanta) in panchina, 18 punti in carniere e 15 reti messe a segno lontano da San Siro, la metà (o quasi) a firma Romelu Lukaku, sugli scudi anche al Dall'Ara. Con la doppietta di sabato al Bologna, lo score stagionale del gigante belga è salito, infatti, a 9 gol nelle prime 11 gare di campionato, eguagliando il record nerazzurro stabilito dal Fenomeno Ronaldo nel lontano '97 (a secco alla 12cesima e Big Rom sabato incrocerà il Verona al Meazza) ed elargendone la bellezza di 7 nelle prime 6 trasferte da record di Handanovic e compagni, quasi si sentisse più responsabilizzato fuori casa.

Addirittura impressionante il ruolino di marcia di Lukaku dal 20 ottobre scorso: dopo la sosta 4 gare di A e 6 reti, esattamente come tutto il Manchester United di Solskjaer (gettonatissimo l'hashtag #OleOut fra i tifosi dei Red Devils) da inizio settembre. Insomma, numeri da bomber vero da riversare anche nell'insidiosa trasferta di Champions di domani a Dortmund, per il primo centro europeo con la maglia dell'Inter e per la prima vittoria continentale fuori casa della banda Conte. «Dobbiamo pensare solo a noi e a fare quello che ci chiede il mister - ha sottolineato Samir Handanovic a Sportmediaset -. Dobbiamo migliorare giorno dopo giorno per costruire qualcosa di importante. Il match col Borussia? In Champions sono tutte gare decisive, dovremo riposarci bene e preparare al meglio la partita, anche perché loro in casa sono un'altra squadra».

Anche l'Inter però. E tenuto conto del possibile recupero di Stefano Sensi per il campo. Oggi le ultime valutazioni sull'ex Sassuolo, in gruppo anche Asamoah e D'Ambrosio.

