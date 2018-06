Inter a caccia di plusvalenze

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Inter: la meglio gioventù per il pareggio di bilancio. Come un anno fa, con Caprari e molti baby della sacrificati sull'altare dell' FFP, per ottemperare agli accordi con l'Uefa. Entro il 30 giugno, il club di corso Vittorio Emanuele dovrà racimolare 40 milioni in plusvalenze, per non incorrere in ulteriori sanzioni (lista-Champions ridotta a 22 o 21 giocatori), e l'ancora di salvezza è sempre la stessa: la Primavera di Vecchi, fresca di Triplete (Viareggio, Tim Cup, scudetto) e fucina di molti talenti anti-crisi per Suning. Il lavoro di Ausilio ha già prodotto 7 milioni dalla cessione di Kondogbia (18 a bilancio, riscattato per 25) al Valencia.Altri 3 potrebbero arrivare dal Galatasaray per Nagatomo (seguito anche dal Betis, che ne ha offerti 3,5, ma la pole del giapponese è per i turchi). In partenza anche Eder (piace a Samp e Valencia). Ma è grazie alle cessioni (nella maggior parte dei casi, con diritto di recompra) dei giovani che Ausilio conta di uscirne, presentandosi all'appuntamento di fine mese a Nyon, con il bilancio in regola e altri 30 milioni in cassa. Seguito da mezza serie A, Nicolò Zaniolo, trequartista da 14 gol in stagione e possibile «contropartita tecnica nerazzurra- ha chiosato l'agente dell'ex Entella, Castelnovo, a fcinternews.it- se ci dovessero essere trattative di mercato tra Inter e Roma».Il riferimento è a Nainggolan, che ha aperto a Suning come il club di Pallotta. Zaniolo potrebbe fare il percorso inverso per 6-7 milioni di euro, 4-5 in plusvalenze. Sui 10 milioni complessivi, e tutti buoni per l'Uefa, la valutazione di Pinamonti (7, sul baby bomber anche l'Ajax) e Valietti (terzino destro, 3), pedine di scambio con il Sassuolo per Politano. «Sì, c'è l'interesse dell'Inter, delle romane e del Napoli» ha confermato l'agente. Altri 10 milioni di plusvalenze dal Genoa per il belga Emmers (piace anche a Squinzi, 5) e per il portiere rumeno Radu( nel 2017/18 ad Avellino in prestito, 5). In odore di cessione anche Puscas (5 milioni, al Leganes) e Vanheusden (5), di rientro dallo Standard Liegi. Insomma, tanta carne al fuoco in uscita e poco tempo per occuparsi di Icardi, a Milano da ieri ma ancora senza appuntamenti per il rinnovo con adeguamento. La moglie-agente puntava a chiudere in tempi brevi e non ha rilasciato dichiarazioni al suo arrivo a Malpensa. Probabile che si vada a fine giugno o a luglio, a ritiro iniziato e clausola attiva. Un rischio?riproduzione riservata ®