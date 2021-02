Intasca i soldi dei falsi annunci di case-vacanza

Bormio e Pinzolo, Riccione e Alassio. Pubblicava su un sito annunci per case vacanze in affitto in ridenti località turistiche, incassava la caparra e spariva. Il protagonista è un 23enne, arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano con l'accusa di aver commesso 23 truffe tra ottobre e dicembre del 2018 e tra giugno e agosto 2019, ovvero nelle finestre di maggiore afflusso turistico. In totale avrebbe guadagnato circa 10mila euro.

Il 23enne diversificava gli affari; oltre agli annunci per case vacanze pubblicava anche messaggi per oggetti di valore stando bene attento a non svenderli per non attirare sospetti. Il cellulare a cui fare riferimento era intestato a un prestanome e l'indirizzo email non era riconducibile al ragazzo, che però rispondeva con precisione e cordialità alla vittima di turno fornendo foto e offrendo perfino condizioni di favore nei pagamenti. «Mi dai una caparra con metà dell'importo e il resto a cose fatte», scriveva, salvo poi sparire dopo l'invio della cifra concordata. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e dalla sostituta procuratrice Paola Pirotta, sono partite dopo due denunce presentate nel marzo e nel maggio 2019. (S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 05:01

