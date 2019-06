Insigne ordina «Azzurri, due vittorie con Grecia e Bosnia»

Marco Zorzo

MILANO - Nel giorno in cui Gianni Infantino viene rieletto a Parigi presidente della Fifa (per acclamazione dai 211 membri del Congresso della Federcalcio Mondiale) fino al 2023, ecco l'Insigne-pensiero da Coverciano in vista del doppio impegno della Nazionale italiana per le qualificazioni di Euro 2020 con Grecia (sabato ad Atene) e Bosnia (martedì prossimo a Torino). «Vogliamo qualificarci alla svelta per l'Europeo, e sono certo che questo sia un gruppo fortissimo, destinato ad eccellere nei prossimi anni. Il mio ruolo? Gioco dove mi chiede il mister: non ho problemi là davanti sia con il falso nove sia con un centravanti puro. Nel Napoli, con Milik e Mertens è più o meno la stessa cosa».

Appena 4 gol in 30 presenze azzurre. Lorenzo sospira e ammette: «Giusta segnalazione, devo assolutamente cambiare marcia, ma in Nazionale il mio primo pensiero sarà sempre quello di mettermi a disposizione della squadra. Adesso vediamo di fare una doppia vittoria con l'Italia e poi andiamo in vacanza».

Giovedì 6 Giugno 2019, 05:01

