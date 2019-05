Insegue in auto la sua ex con una bottiglia d'acido

Nel bagagliaio della sua auto aveva una bottiglia di acido solforico al 98 per cento, l'idea di cosa avrebbe potuto fare al corpo della sua vittima lascia senza fiato. I carabinieri hanno trovato il flacone dopo aver fermato per stalking un libero professionista di 40 anni, che da mesi perseguitava la sua ex compagna con minacce, aggressioni, pedinamenti e messaggi continui.

La donna, una 41enne di Cesano Maderno, mercoledì scorso se l'è trovato davanti per l'ennesima volta. Lui l'ha seguita con un'auto noleggiata poco prima (e pagata con 150 euro falsi). L'inseguimento è durato alcuni minuti, la donna ha avvertito i militari di Desio ma nel frattempo ha rischiato di uscire fuori strada a causa della guida pressante dell'uomo. Lo stalker, già noto alle forze dell'ordine, è infine riuscito a farla accostare e ha tentato di tirarla fuori aprendo la portiera bloccata. Solo le sirene in lontananza lo hanno convinto a mollare la presa e ripartire. Mentre fuggiva dai carabinieri, ha continuato a inviarle minacce di morte con i messaggi WhatsApp. I militari lo hanno fermato poco dopo e durante la perquisizione della vettura hanno trovato un borsone con dentro, sotto i vestiti, la bottiglia di acido solforico.(S.Gar.)

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

