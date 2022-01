Inizio d'anno con il botto: Olimpia-Virtus, la grande sfida tra Messina e Scariolo

Dopo i tanti casi di positività che hanno rischiato anche di fermare l'intero movimento cestistico italiano, il nuovo anno si apre con il big match Olimpia Milano-Virtus Bologna (oggi, ore 16:00). Di fronte le due squadre migliori del torneo, rispettivamente prima e seconda forza del campionato. I biancorossi hanno appena messo sotto contratto Kell (arriva da Varese) e ritrovato tanti giocatori, tornati negativi negli ultimi giorni. Le V Nere tentano il nuovo colpaccio, dopo il trionfo nella Supercoppa 2021 giocata ad ottobre. Tante stelle in campo ma anche due fuoriclasse sulle rispettive panchine.

Da un lato Messina, coach con ben 30 trofei vinti in carriera. Dall'altra Scariolo, tornato in Italia dopo i successi con Spagna e Toronto Raptors. Curiosamente, i due allenatori si ritrovano in una sfida di campionato italiano a distanza di oltre 30 anni.

L'ultimo confronto risale infatti al 3 febbraio 1991 con l'allora Virtus Bologna di Messina vincitrice sulla Scavolini del 29enne allenatore Scariolo. Sarà il quinto confronto in Serie A (due vittorie a testa), l'ennesimo faccia a faccia tra i due migliori allenatori della storia recente del basket italiano. Entrambi, dopo aver brillato all'estero (Messina in Russia, Scariolo in Spagna) e aver provato l'esperienza NBA, sono tornati in Italia per continuare a vincere. Oggi, al Forum, saranno nuovamente uno di fronte all'altro. In palio molto più della semplice vittoria.

