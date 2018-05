«Inizia la rinascita della zona»

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran, lo sgombero è l'inizio della rinascita della zona?«Sì, c'è grande fermento. Oltre a Fondazione Prada adesso conclusa ci sono in costruzione il campus Bocconi, la nuova sede Fastweb che apre a breve e il progetto per il quartier generale di A2A. Anche l'ex scalo ferroviario, oggi elemento di vuoto urbano, diventerà centrale sia per il parco che ospiterà sia gli uffici che sorgeranno al suo interno».Intanto adesso che accade?«Fs ha assegnato l'area a una società che ne gestirà le attività otto mesi e presidierà contro nuove occupazioni. In programma sette concerti serali e una serie di attività per far vivere l'ex scalo anche durante il giorno. Si comincia con questo weekend tutto dedicato allo sport, ma le strutture rimarranno a disposizione della cittadinanza. E poi gli organizzatori stanno lavorando ad attività come i mercati agricoli particolarmente richiesti dai residenti. L'intento è fare in modo che da qui a quando partiranno i lavori (tra qualche anno) ci siano sempre attività in modo che non si ricrei il degrado degli ultimi anni».Come immagina Porta Romana tra dieci anni?«Una zona magnifica. Già adesso i milanesi possono vedere il fermento di lavori e gru andando sulla Torre Prada». (P.Pas.)