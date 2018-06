Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Inizia l'estate a Mare culturale urbano, l'ex cascina dalla parti di via Novara trasformata in spazio multiplo dove si fa teatro e musica, si mangia e si balla fino a notte fonda. Tra i vari eventi c'è anche una rassegna dedicata alla satira nelle sue varie declinazioni. Si intitola La satira al mare ed è cura di Walter Leonardi, che inaugura la kermesse questa sera insieme a Flavio Pirini. Il tema è satira sociale e il duo si muove tra cabaret e teatro canzone, con chitarra, ukulele e battute fulminanti. Seguiranno altri tre appuntamenti con il meglio dell'umorismo nelle sue declinazioni libertarie. Il 3 luglio arriva Germano Lanzoni, noto come uno dei volti del Milanese imbruttito, che parla di satira virata alla meneghina, ovviamente. Il 17 luglio tocca al collettivo Il terzo segreto di satira, che analizza la satira contemporanea. L'11 settembre chiude il guitto dei guitti Paolo Rossi con la satira dei maestri.Dal 5 giugno. Mare culturale urbano, via Gabetti 15. Biglietti 5 euro. Info maremilano.org. (O.Bat.)