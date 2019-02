Influenza, pronto soccorso ko

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòMilanesi ko per l'influenza, giornate nere per i pronto soccorso. Con il picco del contagio, da lunedì sono infatti presi d'assalto ed anche ieri è stata una giornata critica per il personale medico costretto a gestire l'emergenza. Nella sola mattinata il numero delle chiamate al 118 si è assestato a circa 800, arrivato a quota 1.270 alle 20, con punte di 110 casi gestiti contemporaneamente rispetto ai consueti 80. Il problema si è dunque trascinato per l'intera giornata. «Sono raddoppiati gli accessi ai Pronto soccorso e le chiamate ai numeri di emergenza», ha ammesso l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, spiegando che «per Milano e provincia è stato stanziato un milione 440mila euro per affrontare l'epidemia influenzale». Già da novembre la Regione aveva previsto la criticità e predisposto il piano speciale: «Sono 120 le ambulanze sempre a disposizione, il massimo possibile, e una media di 15 posti letto in più per i ricoveri in ogni ospedale, che vengono attivati in base alle necessità», ha sottolineato Gallera.Nonostante il potenziamento, la situazione è critica. Basta qualche numero per comprendere meglio: negli ospedali di Niguarda e Policlinico, per esempio, si sono contati, in due giorni, una media di 250-300 accessi in più. Tutta colpa della solita influenza stagionale. A Milano, secondo il Dipartimento scienze biomediche per la salute dell'Università degli Studi, sono a letto almeno 20mila persone (8 abitanti su mille) anche se il vero picco si registrerà la prossima settimana, complice l'abbassamento delle temperature. E allora dottori e infermieri saranno chiamati al super lavoro e a smistare i casi più gravi. Le vere giornate nere sono però quelle vissute dai pazienti che, già da qualche giorno, hanno difficoltà ad essere scaricati dalle barelle delle ambulanze perché i pronto soccorso sono pieni. La conseguenza? Mezzi bloccati con un rallentamento dei soccorsi per i malati in codice verde. Il caos è soprattutto nelle pediatrie perché l'influenza colpisce soprattutto i bambini.riproduzione riservata ®