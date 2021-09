Influenza e terza dose, staffetta vaccini

Simona romanò

Conto alla rovescia per l'antinfluenzale: da metà ottobre parte la campagna di profilassi contro la malattia stagionale e durerà fino a metà dicembre, andando a sovrapporsi con le somministrazioni delle terze dosi anti-Covid che, partite lunedì scorso con i fragili, proseguiranno con gli over 80. Per gli anziani, quindi, vi è il nodo dell'incrocio con i due vaccini.

ANTINFLUENZALE L'assessorato al Welfare sta lavorando per far combaciare i calendari. Intanto, assicura, memore dei ritardi dell'anno scorso, «che sono già state aggiudicate gare per 2,8 milioni di dosi», ovvero più delle annate precedenti, perché «c'erano più risorse a disposizione». Le prime forniture sono attese da metà ottobre. E tra gli ordini ci sono anche 200mila vaccini spray per i minorenni. «Siamo pronti, non avremo problemi», ha infatti dichiarato, nei giorni scorsi, l'assessore regionale al Welfare Letizia Moratti. Le scadenze per l'influenzale sono note: bisogna immunizzarsi dall'autunno, per essere protetti per il picco, solitamente atteso tra fine dicembre, dopo Natale, e gennaio. E se l'anno scorso le chiusure forzate, il divieto di festeggiamenti, il rigoroso distanziamento sociale hanno tenuto a bada il vecchio virus, le minori restrizioni di quest'anno potrebbero non essere sufficienti. Così, dicono dal Welfare, «bisogna evitare la co-circolazione con il Covid», quindi, spingere sull'acceleratore anche per le immunizzazioni contro l'influenza per tutelare fragili e anziani. Che sono poi i primi destinatari anche della terza dose anti-Covid.

CONCILIARE INIEZIONI Si sta valutando di utilizzare per entrambe le campagne d'immunizzazione alcuni grandi hub, in una sorta di «staffetta vaccinale». Si attendono poi indicazioni sul tempo che deve intercorrere fra una puntura e l'altra.

TERZA DOSE In Lombardia ne sono state iniettate, «da lunedì, 9.500 a immunocompromessi». La Regione vuole accelerare con l'obiettivo, secondo il consulente Guido Bertolaso, «di inoculare la terza dose all'80% dei 150mila fragili entro fine ottobre».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA