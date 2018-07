Inferno nel deposito rifiuti

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniPer più di 15 ore le fiamme hanno mangiato cumuli di rifiuti: 200 tonnellate di materiale ammassato, tra mobili, pneumatici, materiali di risulta. È successo nella notte tra sabato e domenica in un deposito dell'Amsa, dove vengono raccolti rifiuti imgombranti.L'allarme è scattato attorno alla mezzanotte in via Lombardi, zona Muggiano, alla periferia ovest di Milano. Sul posto sono intervenute otto squadre dei vigili del fuoco, che hanno continuato ad alternarsi ai manicotti per l'intera mattinata di ieri. Impresa resa più complicata dal non poter accedere al capannone per il rischio di crolli. Solo nel tardo pomeriggio l'incendio è stato domato completamente. Allertati il 118, anche se non risultano feriti, la polizia locale e l'Arpa, che si è occupata di monitorare qualità dell'aria, dopo le decine e decine di telefonate di cittadini allarmati dall'alta colonna di fumo che spargeva sulla zona un odore acre. Solo oggi si sapranno i risultati, ma secondo le prime analisi il rischio di contaminazione tossica dovrebbe essere scongiurato.Le operazioni di spegnimento sono state lunghe e complesse. Le squadre hanno bagnato dall'esterno la montagna di rifiuti, in gran parte mobili accatastati, prima di tentare di rimuoverli per poi poter entrare nel deposito. Il capannone, per via delle fiamme, ha presentato diversi segni di cedimento dal punto di vista strutturale.Quello di Muggiano è l'ultimo sito di stoccaggio rifiuti a andare a fuoco. Negli ultimi mesi i roghi tra la provincia di Milano, quelle di Pavia e Lodi si sono moltiplicati. E in tanti, tra cui Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda, non nascondono le loro preoccupazioni per quella che il prefetto di Pavia, Attilio Visconti, ha definito «una vera e propria emergenza». «Preoccupa che il Milanese e l'area sud ovest della Lombardia si stiano trasformando in una sorta di Terra dei fuochi - ha detto Grimoldi - troppi incendi a capannoni o impianti industriali, soprattutto di smaltimento rifiuti, nell'ultimo anno. Sono tutti causali?». Un interrogativo a cui da mesi gli inquirenti cercano di dare risposta.riproduzione riservata ®