Infarto dopo il lifting, condizioni disperate

Non si è mai risvegliata dal coma A.M.T. la 39enne soccorsa martedì 5 marzo in uno studio medico di Seregno, dove si trovava per un intervento di chirurgia estetica ai glutei. Dal momento dell'ingresso in ospedale non si sono registrati miglioramenti clinici, e anzi è stato riscontrato un danno cerebrale che «dai primi accertamenti, appare estremamente grave», riferiscono i camici bianchi dell'ospedale San Gerardo di Monza, dove la donna è ricoverata in terapia intensiva neurochirurgica. Le sue condizioni - sottolineano i medici - «permangono estremamente critiche».

Resta ancora da chiarire che cosa sia successo nello studio medico di via Stoppani del dottor Maurizio Cananzi, 57 anni, dove la donna si era presentata per un intervento di liposuzione ai glutei. L'arresto cardiaco si è verificato non appena alla paziente è stata fatta l'anestesia. I carabinieri hanno messo i sigilli allo studio medico per effettuare tutte le verifiche del caso. Il chirurgo plastico è stato indagato per lesioni colpose gravissime.

