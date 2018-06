INFANZIA INFERNO

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniPicchiavano e strattonavano i bambini iscritti al loro asilo, il Baby World Bicocca.Il pm Gianfranco Gallo ha chiesto di condannare Milena Ceres e Enrico Piroddi, rispettivamente ex coordinatrice ed ex titolare della struttura, a 3 anni di carcere. Il rappresentante dell'accusa ha chiesto invece al gup Raffaella Mascarino di assolvere due educatrici, accusate in un primo momento di non essersi opposte alle angherie subite da una decina di allievi della struttura di viale Sarca fino a luglio del 2016, quando i carabinieri sono intervenuti e l'hanno fatta chiudere.La situazione era stata monitorata anche grazie a una serie di telecamere nascoste, che avevano immortalato la Ceres mentre aveva dei comportamenti bruschi nei confronti dei bambini, tutti trai 10 mesi e i 2 anni, e si lasciava andare a degli scatti d'ira. Una piccola, ad esempio, sarebbe stata da «imboccata forzatamente» dalla coordinatrice dell'asilo e «rinchiusa da sola al buio nella toilette». Accuse pesanti, per le quali i familiari di quattro piccoli si sono costituiti parti civili. Nel corso del processo, celebrato con rito abbreviato, ai quattro imputati sono contestati a vario titolo i reati di di maltrattamenti, lesioni, sequestro di persona e abuso dei mezzi di correzione. Il legale dei familiari dei bambini, l'avvocato Alessandro Provera, ha chiesto al giudice di disporre una perizia medico-psicologica per le piccole vittime, per stabilire se i maltrattamenti subiti abbiano causato loro danni permanenti. In subordine, ha chiesto la condanna di tutti e quattro gli imputati e una provvisionale di risarcimento di circa 60 mila euro. La parola è passata poi ai difensori di Piroddi e Ceres, gli avvocati Jacopo Pensa e Paola Boccardi. Si tornerà in aula il prossimo 17 luglio per la sentenza.riproduzione riservata ®