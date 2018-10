INDAGA LA DIGOS

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prima a Sesto San Giovanni, poi in un quartiere popolare, adesso in una delle arterie principali della città: sono una decina le affissioni di volantini che invitano alla solidarietà nei confronti dei detenuti politici sottoposti al regime speciale del 41 Bis, con particolare riferimento ai brigatisti e a Nadia Desdemona Lioce, condannata per gli omicidi dei giuristi Massimo D'Antona e Marco Biagi e ritenuta a capo delle cosiddette Nuove Br.L'ultima segnalazione l'ha fatta ieri il presidente della Circoscrizione 2, Samuele Piscina, che li ha notati in viale Monza. Ma la polizia aveva già individuato, nei giorni scorsi, affissioni a Sesto, poi all'esterno dell'Università Statale, in zona Lambrate, e nei pressi di via Cenisio. Su tutti i casi procede la Digos, secondo la quale dietro le affissioni ci sia il gruppo militante Soccorso Rosso, che ha firmato alcuni dei volantini.(S.Rom.)