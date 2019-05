Incredibile Tottenham: rimonta l'Ajax e va in finale

ROMA - Succede di nuovo, l'incredibile Champions regala un'altra notte indimenticabile. I londinesi del Tottenham vanno in finale per la prima volta nella propria storia, rimontando da 2-0 a 3-2 l'Ajax fuori casa (andata 1-0 per gli olandesi in Inghilterra). Lo fa con una tripletta magica di Lucas Moura, con l'ultima rete firmata al 95' (al 55' e al 59' gli altri due gol), a pochi secondi dalla fine; di Matthijs e Zyech, invece, le reti dei lancieri nel primo tempo. Sabato 1 giugno, quindi, finale tutta da Premier League: Liverpool-Tottenham, uno dei classici britannici ma inedito in Champions.

La notte horror del Barça ad Anfileld contro il Liverpool, costata la finale di Chanpions, ha avuto un epilogo di alta tensione all'aeroporto della città inglese. Nel cuore della notte, Leo Messi ha avuto un duro faccia a faccia con un gruppo di tifosi blaugrana che gli attribuivano più di una colpa per l'eliminazione cocente subìta poche ore prima. Solo l'intervento del manager Pepe Costa ha impedito che si potesse andare oltre l'animato scontro verbale.

(G.Bul.)

