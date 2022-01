Incredibile pazza Juve: in 7' ribalta la Roma da 3-1 a 3-4

Timothy Ormezzano

Una pazza Juve rimonta e sbanca (3-4) il campo di una Roma ancora più folle. Partita rocambolesca, tra blackout e scosse. I giallorossi dominano per 70 minuti scappando sul 3-1, ma in 7 minuti incassano tre sberle. «Siamo riusciti a ribaltarla con carattere dirà Landucci, il vice di Allegri -, ma oggi ho perso cinque anni di vita». I bianconeri conquistano tre punti pesantissimi per quella qualificazione in Champions che è «un must» a detta dell'ad Arrivabene. La Roma parte benissimo.

Sfonda con Abraham e tenta il bis con Cristante, prima del pareggio griffato da Dybala con un vero capolavoro: stop di destro e sinistro a giro. Una risposta sul campo alle dure parole di Arrivabene: «Ognuno deve guadagnarsi il posto, ognuno deve fare il suo. Dybala non è un giocatore scarso, ma guardiamo avanti». Uno-due della Roma in avvio di ripresa grazie ai gol di Mkhitaryan (deviazione di De Sciglio) e a una punizione pennellata da Pellegrini.

Poi accade l'impossibile o quasi: la Roma si squaglia, la Juve si esalta. «Siamo collassati», dirà Mourinho. L'ingresso di Morata per l'invisibile Kean trasforma il match: lo spagnolo serve a Locatelli il pallone del 3-2 ed entra anche nelle reti di Kulusevski e De Sciglio, che trova il suo secondo gol in A ben 1.505 giorni dopo il primo. «Dopo l'intervallo siamo entrati in campo alla caz... - dirà De Sciglio -, poi però abbiamo tirato fuori la nostra arma in più: il carattere».

L'ultima emozione è il rigore (mani di De Ligt) fallito all'83' da Pellegrini, che si fa ipnotizzare dall'ex giallorosso Szczesny. La nota stonata per i bianconeri? Non una ma tre: mercoledì in Supercoppa contro l'Inter non ci saranno Chiesa (distorsione al ginocchio) e gli squalificati Cuadrado e De Ligt.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

