incontro a Roma

Olimpiadi invernali 2026, si entra nel vivo. Ieri la Commissione Coni di Roma ha ricevuto per la prima volta le tre città candidate, Cortina, Milano, Torino) ascoltate ciascuna per 30 minuti. Da Milano la delegazione era composta dall'assessora dello Sport Roberta Guaineri e dal sottosegretario regionale lombardo con delega ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi. «Abbiamo deliberato in Giunta la disponibilità a una scelta condivisa con altri territori, purché Milano sia capofila. E giovedì credo che il consiglio comunale voterà compatto sì», ricorda l'assessora Roberta Guaineri, lasciando il Coni. «Abbiamo dimostrato di avere analizzato nel dettaglio ogni singolo aspetto. Credo che Milano sia la migliore». Più moderato Antonio Rossi: «Non voglio giudicare gli altri dossier, ma Milano è una bella candidatura. Non solo uno sfizio ma il fatto che il 40% del territorio lombardo è montano». Punti di forza? «La qualità di Milano in questi anni nell'organizzazione di grandi eventi, tra cui i Mondiali di pattinaggio e la Coppa del mondo di sci».La decisione del Coni tra il 1° agosto e il 10 settembre.