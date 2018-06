Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Incontri con gli autori e con i libri. L'estate si può vivere anche in città, chiacchierando di un libro in un cortile. È tornata Sormani d'Estate la serie di incontri promossa dal Comune sugli scrittori e sui loro libri, che prosegue fino al 12 luglio. Lunedì arrivano il cantautore e rapper Ghemon con il suo diario anticonformista Io sono (HarperCollins) e l'attrice, commediografa e conduttrice radiofonica Michela Andreozzi con Non me lo chiedete più. Childfree#, (HarperCollins) che rivendica il diritto di essere donna anche senza essere mamma. Il 21 giugno tocca a Yari Selvetella con Le stanze dell'addio (Bompiani), finalista al Premio Strega 2018. Il 26 giugno l'attore Gioele Dix presenterà il suo Dix libris. La mia storia sentimentale della letteratura, edito da Eri Rai. E poi a chiudere giugno il 28 Gianfranco Calligarich con Quattro uomini in fuga (Bompiani). Tutto il programma su comune.milano.it.Corso di Porta Vittoria 6. Ore 19.