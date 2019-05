Incidente nel laboratorio di chimica, 4 intossicati

Quattro studenti, due ragazze di 23 anni e due ragazzi di 24 e 27 anni, sono rimasti intossicati mentre si trovavano in un laboratorio di chimica nell'edificio U3 dell'Università della Bicocca. Secondo quanto ricostruito a una studentessa è caduta a terra un'ampolla che infrangendosi ha disperso nell'aria quanto conteneva, ovvero alcol allilico, una sostanza tossica per inalazione, ingestione o contatto con la pelle.

L'allarme è stato immediato. Il professore ha subito fatto lavare gli studenti e gli ha fatto cambiar i vestiti. Sono stati trasportati in codice giallo al Niguarda, mentre i vigili del fuoco provvedevano a evacuare in via precauzionale l'intero piano su cui si trova il laboratorio. Dopo aver monitorato la situazione per verificare le possibili conseguenze dell'esplosione dell'ampolla, i pompieri hanno permesso agli studenti di rientrare. I quattro ragazzi rimasti esposti alla sostanza non sono in gravi condizioni.

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

