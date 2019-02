Incidente d'auto svela la killer peruviana

Dovevano fare i rilievi su un banale incidente, invece i vigili hanno scoperto tutt'altro: nell'auto coinvolta in uno scontro c'era una donna ricercata per omicidio.

Maria Bernedo Campos, peruviana di 50 anni, era scomparsa dai radar della polizia del suo paese dal 2006, anno in cui ha ucciso un uomo con un colpo di pistola. È stata trovata per puro caso lunedì pomeriggio grazie a un incidente stradale. Attorno alle 15, infatti, la donna stava percorrendo viale Monte Ceneri con una connazionale di 43 anni a bordo di una Fiat 500 quando sono state travolte all'incrocio da un'altra vettura. L'impatto è stato durissimo, la loro auto si è fermata contro un muro mentre il conducente dell'altro veicolo è scappato a piedi senza prestare alcun soccorso. Nonostante l'urto le due donne non hanno riportato ferite serie, all'arrivo dei poliziotti erano lucide. Nessuna delle due aveva i documenti e così la Campos ha detto di essere una cubana di 25 anni. Agli agenti è sembrato strano che fosse così giovane ma la conferma ai loro dubbi è arrivata inserendo le sue impronte digitali nel database. In breve è emerso che la donna non solo era molto più grande ma risultava ricercata per l'omicidio in Perù. A quel punto non ha potuto più mentire. Sono state avviate le procedure per l'estradizione, i tempi non sono chiari ma non dovrebbe volerci molto.

La vicenda della fuggiasca ricorda quella del ciclista 23enne peruviano che il 10 febbraio scorso è stato investito da un'automobilista ubriaca sulla strada statale 33 «del Sempione», nel tratto di Pero. Una volta in ospedale, dove gli hanno riscontrato la frattura del bacino e di altre ossa, i carabinieri hanno scoperto che era ricercato dall'Interpoli perché nel suo Paese era stato condannato a 15 anni per un omicidio commesso nel giugno 2018.(S.Gar.)

