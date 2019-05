Inchiesta tangenti Fontana va in Procura

Oggi è il giorno del presidente della Regione Lombardia in Procura. Il governatore Attilio Fontana incontra i magistrati sull'inchiesta che lo vede coinvolto per abuso di ufficio per un incarico regionale affidato al suo ex socio di studio legale e amico Luca Marsico. L'inchiesta è quella delle tangenti in Lombardia che, con una raffica di arresti e di indagati di politici, manager nominati in enti pubblici e imprenditori, ha squarciato il velo su un sistema di corruzione, spartizione di poltrone e incarichi, appalti pilotati e finanziamenti illeciti ai partiti.

Sono almeno cinque gli imprenditori che hanno deciso di collaborare con i magistrati della Dda Luigi Furno, Adriano Scudieri, che coordinano le indagini con la collega Silvia Bonardi e il procuratore aggiunto Alessandra Dolci. Ed emerge dagli atti che Pietro Tatarella, ex consigliere comunale di Milano di Forza Italia, avrebbe ricevuto istruzioni su un foglietto per come parlare in aula a favore di Amsa, l'azienda milanese dei rifiuti e i cui appalti sono finiti nell'occhio del ciclone . E oggi il gip decide su l'istanza di scarcerazione tre manager e dirigenti e Fabio Altitonante, consigliere regionale azzurro, che si è dimesso da sottosegretario con delega ai terreni Expo. La Procura ha dato parere negativo. (G.Pos.)

Lunedì 13 Maggio 2019, 05:01

