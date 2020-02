Inchiesta sull'ospedale di Codogno

Vittoria Golinelli

La procura di Lodi ha aperto un'inchiesta conoscitiva per ricostruire le dinamiche sulla diffusione del coronavirus e sulle procedure adottate negli ospedali di Codogno, Casalpusterlengo e Lodi, zona ritenuta il focolaio del virus. Sono stati i Nas a fare un controllo nei nosocomi nella sede della Azienda sanitaria di Lodi.

L'indagine si è concentrata soprattutto sulle cartelle cliniche del paziente 1, il manager 38enne che è ancora ricoverato in condizioni stabili al San Matteo di Pavia, dopo essere stato visitato nel pronto soccorso di Codogno e aver rifiutato il ricovero. La sua storia clinica è stata ricostruita nel dettaglio da Massimo Lombardo, direttore della Asst di Lodi. Il manager «si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Codogno una prima volta il 18 febbraio senza presentare alcun criterio che avrebbe potuto indentificarlo come caso sospetto» e ha deciso «di tornare a casa nonostante la proposta prudenziale di ricovero».

Nella notte tra i giorni 18 e 19 febbraio il paziente 1 si è poi ripresentato «al pronto soccorso dello stesso ospedale per un peggioramento dei sintomi» ed è stato necessario «l'intervento del rianimatore la mattina del 20 febbraio». Ed è solo a questo punto che la moglie ha raccontato ai medici della cena con l'amico rientrato dalla Cina. Tra il momento in cui il 38enne è tornato in ospedale e il momento in cui gli è stato effettuato il tampone sarebbero perciò trascorse 36 ore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 05:01

