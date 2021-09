Incendio torre di Londra, superstiti in via Antonini

Arriva anche la solidarietà dei familiari delle vittime della tragedia della Grenfell Tower di Londra agli inquilini della Torre dei Moro.

Un gruppo di rappresentanti degli abitanti del grattacielo londinese, nel 2017 inghiottito dalle fiamme che uccisero 72 vittime, è andato in via Antonini. Kimi, una delle rappresentanti dell'associazione ha ricordato che «il fuoco non discrimina nessuno, ma fortunatamente qui non ci sono state vittime perché i pompieri hanno fatto evacuare gli abitanti mentre a Londra avevano detto a tutti di rimanere in casa».

Al sopralluogo anche l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran e il sottosegretario della Regione Alan Rizzi, cui i rappresentanti degli sfollati hanno consegnato un documento in cui sono rappresentate le loro esigenze e la visione del futuro della torre. «Vogliamo tornare nella nostra casa rifatta con sicurezza».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

