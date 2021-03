Incendio doloso a Sos Lambrate, gravi danni

Per la quarta volta in un anno qualcuno ha tentato di incendiare la sede dell'associazione di volontariato Sos Lambrate, che dal 1990 si occupa di primo soccorso in ambulanza e che in questo ultimo anno ha lavorato sull'emergenza Covid. Nella notte tra lunedì e martedì è stato appiccato il rogo davanti all'ingresso della onlus in via Amadeo: i pompieri sono riusciti a domare le fiamme in pochi minuti. «Non bastava il Covid, c'era bisogno anche dei vandali?», domandano sconsolati alcuni volontari, per fortuna tutti illesi. Nessuna idea di chi possa essere l'autore. «È il quarto tentativo in un anno - racconta il presidente Federico Mariani - La prima volta hanno tentato di incendiare la colonnina Enel; la seconda sono riusciti a distruggerla. La terza hanno provato a incendiare la facciata; ora la hanno danneggiata». (S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 05:01

