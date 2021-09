Incendio: dal fumo al rogo in 3 minuti

Tutto in tre minuti: dal fumo al rogo. Lo testimoniano video in cui si vede il fumo al 15esimo piano che inizia ad avvolgere la Torre dei Moro di via Antonini 32 e che poi diventa una torcia con le fiamme. In trenta minuti l'incendio ha avvolto tutto il palazzo, lasciando 70 famiglie senza nulla. I filmati sono stati acquisiti dalla Procura, come le prime telefonate al 112 che dalle 1738 lanciano l'allarme per il rogo: in tutto le chiamate saranno oltre 300. Da cosa è partito l'incendio? Per ora non si esclude l'ipotesi di un cortocircuito all'interno o all'esterno, né un malfunzionamento di un impianto e nemmeno l'autocombustione di batterie o altro. I pannelli della facciata, poi, sono prodotti da una azienda del Piacentino e non dalla tedesca 3A Composites GmbH che produce l'Alucobond (marchio registrato.

Intanto, i condomini hanno iniziato a recuperare i propri beni grazie all'aiuto dei pompieri (inaccessibili i piani 14, 15 e 16). «Oggi finalmente potremo constatare cosa rimane dei nostri effetti personali. Molte persone e molte famiglie hanno necessità di aiuto», ha scritto il rapper Mahmood, uno degli abitanti della Torre, su Instagram.



