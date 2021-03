Inaugurati ieri mattina e subito bloccati i primi due punti di vaccinazioni anti Covid Drive Through organizzati dall'Esercito al Parco Trenno. Falsa partenza per il primo presidio italiano: la macchina organizzativa si è inceppata a causa della decisione dell'Aifa di sospendere precauzionalmente in tutta Italia la somministrazione del vaccino AstraZeneca.

I due punti vaccinali di via Novara in precedenza erano utilizzati per realizzare i tamponi; le altre sei postazioni, per il momento, continueranno a essere utilizzate per l'attività di screening, attraverso i tamponi molecolari e i test rapidi Sars-Cov2. Il Drive Through è il più grande in Italia e si estende su un'area di circa duemila metri quadrati e ha parcheggio di 20mila metri quadrati.

A inaugurare le due postazioni ieri mattina c'erano il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il presidente lombardo Attilio Fontana e la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo. Si inizierà (quando sarà possibile) con 600 vaccini al giorno, per giungere, a pieno regime, fino a duemila. La linea dedicata alla vaccinazione, con impiego di medici e infermieri militari, sarà operativa dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 17.30. Il metodo permette di svolgere, senza scendere dalla propria auto, tutte le procedure necessarie alla vaccinazione, dall'accettazione alla somministrazione della dose, fino al periodo di attesa in caso dovessero verificarsi delle reazioni, in appena 20 minuti (5 per la vaccinazione, 15 per l'attesa all'interno del parcheggio).

«La gente è arrivata ai limimi della capacità di sopportare le continue privazioni di libertà quindi abbiamo bisogno di accelerare», aveva detto Fontana in mattinata. «Aspettiamo le dosi e fondamentale l'arrivo dei nuovi vaccini, per questo confidiamo molto nell'arrivo dei Johnson & Johnson, che sono monofase».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 05:01

