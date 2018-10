Inarrestabile Olimpia colpo a Bologna (88-79)

Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliROMA - Un'altra vittoria. Appena rientrata da Pogdorica, dove è arrivato il primo sorriso in Eurolega, l'Olimpia si è imposta anche sul campo della Virtus Bologna (88-79 il finale). Ben cinque giocatori in doppia cifra in casa AX, con un James indemoniato, autore di ben 26 punti e sei assist. Eccellente prestazione anche per Gudaitis, con 14 punti e 11 rimbalzi a referto. Nel primo tempo, Milano prova subito a scappare nel punteggio. Gudaitis è un fattore sotto canestro. James, quando decide di accelerare, è una sentenza. Per le V Nere diventa complicato restare in scia. Dopo 10', l'Olimpia è a +6. Nel secondo quarto, cavalcando il duo Taylor-Qvale, i bolognesi rientrano, confermando di avere grande carattere. All'intervallo regna l'equilibrio (40-39 Bologna). Alla ripresa, i padroni di casa fanno di tutto per provare a sbriciolare le certezze dei milanesi ma, di colpo, James si veste da Superman. E' lui, con giocate da fantascienza, a mandare al tappeto la compagine di casa. Milano vince in volata una partita delicatissima e contraddistinta da un livello di adrenalina molto elevato. L'AX sa solo vincere e, soprattutto, sa farlo anche quando c'è da soffrire. Soddisfatto, a fine gara, l'MVP della partita, ossia James. «E' stata una partita davvero difficile, Bologna è una squadra difficile da battere. Sono molto contento per quello che abbiamo fatto in campo».