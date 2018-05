In una scuola su 2

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Negli asili e nelle scuole i bambini e ragazzi milanesi respirano aria che in un caso su due contiene una concentrazione di biossido di azoto (NO2) fuorilegge e altamente nociva.Sono i dati emersi dalla nuova mappatura mirata del biossido di azoto presentata ieri da Cittadini per l'aria Onlus. La rilevazione del biossido, realizzata tra il 2 febbraio e il 2 marzo 2018, è stata condotta dai volontari che hanno posizionato 157 campionatori nei pressi di scuole e asili; 39 vicino a parchi, giardini e aree giochi; e 81 in altri luoghi di Milano. Emerge che per asili e scuole nel 50% dei casi la concentrazione di NO2 nell'aria, stimata su base annuale, supera il limite previsto dalla legge. Tra parchi e giardini, invece, i punti fuorilegge costituiscono il 56% del totale. Il valore-limite indicato dalla legge è una concentrazione media annuale di 40 microgrammi per metro cubo. «È necessaria una propria svolta nelle politiche della mobilità a Milano e dintorni, un cambio deciso di prospettiva», ha chiosato dice Anna Gerometta, presidente di Cittadini per l'aria.