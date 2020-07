In una data anomala, con la misurazione della temperatura all'ingresso, un numero ridotto delle autorità invitate e un solo accompagnatore per insignito, ieri in Prefettura sono state consegnate le 28 onorificenze dell'ordine al merito concesse dal presidente della Repubblica. A giugno, infatti, erano state consegnate solo le benemerenze per il Covid, mentre ieri sono state consegnate tutte le altre attribuite a dicembre da Mattarella: dalla nomina di commendatore a Roberto Vecchioni a quella di grande ufficiale dei magistrati Maurizio Grigo e Armando Spataro, fino a quella di cavaliere di Gran Croce attribuita a Franco Cologni, presidente esecutivo del settore gioielleria e orologeria del gruppo Richemont, di cui fa parte Cartier. «Oggi cambiano anche i titoli: il commendatore una volta era un tipo grasso che faceva industria e se ne fregava degli operai, adesso il commendatore è in tutti i campi e dà qualcosa alla società e ci può stare. Certo non me lo aspettavo, ma sono ben contento di averlo, lo metterò in bacheca».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Luglio 2020, 05:01

