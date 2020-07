In un giorno dimessi 475 pazienti

Raddoppiano i casi di contagi in Lombardia nelle ultime 24 ore: ieri sono stati 63, contro i 30 del giorno prima. Un aumento però poco indicativo perché i tamponi fatti sono stati il doppio rispetto al giorno prima: 10.426 contro 5636. Tra i nuovi casi, 11 sono stati individuati a seguito di test sierologici e 12 sono debolmente positivi. Anche il numero delle vittime aumenta rispetto al dato di martedì: erano stati tre, ieri i morti per Covid sono stati 5.

Il dato migliore di ieri riguarda le guarigioni: in 24 ore i pazienti dimessi sono stati 475. Un numero che è una svolta, se dovesse venire confermato nei prossimi giorni: martedì i guariti erano stati 86, lunedì 78. I letti occupati nelle terapie intensive scendono a 23, quattro in meno rispetto al giorno prima.

Per quanto riguarda la diffusione territoriale del Covid, Milano e Bergamo restano le province con più nuovi casi. Nella provincia di Milano i nuovi positivi sono 18, dieci dei quali a Milano città: distretto del capoluogo oggi se ne sono registrati ufficialmente altri 18, di cui 10 a Milano città: il giorno prima erano stati cinque. Como conferma zero casi per due giorni di fila. Zero anche a Varese.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 05:01

