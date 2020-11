In un giorno 580 vittime e 35.098 nuovi contagiati

A Natale saranno oltre 300 mila i poveri in Lombardia che, con l'aggravarsi della situazione, saranno costretti a chiedere aiuto per il cibo nelle mense o soprattutto con la distribuzione di pacchi alimentari. È quanto emerge da una stima della Coldiretti Lombarda dopo l'entrata in vigore del nuovo dpcm, sulla base dell'andamento delle richieste degli Enti impegnati nel volontariato che registrano un aumento anche del 40% delle richieste di aiuto a livello nazionale con i poveri che salgono a 4 milioni. Fra i nuovi poveri nell'autunno 2020 - sottolinea la Coldiretti - ci sono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie.

Le situazioni di difficoltà sono diffuse lungo tutta la Penisola ma le maggiori criticità si registrano nel Mezzogiorno con il 20% degli indigenti cui seguono Lazio (10%) e nella Lombardia (9%) dove più duramente ha colpito l'emergenza sanitaria. «Bisogna velocizzare la presentazione dei bandi per gli aiuti agli indigenti con i 250 milioni stanziati per acquistare cibi e bevande Made in Italy di qualità da distribuire ai nuovi poveri», afferma Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Lombardia



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Novembre 2020, 05:01

