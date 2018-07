Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In un futuro prossimo, in ONAN (Organization of North America Nations), nazione nata dalla fusione di Usa, Canada e Messico, circola un misterioso film che induce in chi lo vede un godimento tale da non riuscire più a staccarsene. Un'arma micidiale. È una delle tante trame di Infinite Jest, capolavoro di David Foster Wallace. Nel decimo anniversario della scomparsa dello scrittore, il libro diventa maratona teatrale con una lettura collettiva da mezzogiorno a mezzanotte, condita di cibo e sorprese. La firma Fanny&Alexander (foto Marco Cavalcoli), sofisticata compagnia di ricerca e il linguista Stefano Bartezzaghi, esperto wallaciano. È il Rave Foster Wallace, che conclude anche il festival Da vicino nessuno è normale all'ex Paolo Pini.Il 21 luglio. Via Ippocrate, 45. Da mezzogiorno - 20 euro (pranzo 10 euro). Prenotarsi - olinda.org. (O.Bat.)