In tre hanno tentato di derubare il gestore di una edicola-chiosco di souvenir in piazza Santa Maria Beltrade, in via Torino, a due passi dal Duomo. Non riuscendoci, perché sorpresi proprio da lui, hanno reagito picchiandolo e distruggendogli l'edicola. Ieri gli agenti della polizia locale hanno catturato uno dei tre assalitori, italiani: si tratta di un 23enne che si nascondeva in un appartamento affittato in via Mazzini con la formula a giornate.

Il 16 gennaio i due attirarono l'attenzione dell'edicolante chiedendogli di uscire per vedere dei prodotti esposti. Uno stratagemma per consentire al 23enne di entrare e portare via la cassa. Dopo alcuni secondi il titolare, un 60enne, ha capito che c'era qualcosa di strano. Si è infatti accorto che entrambi i clienti avevano un grosso borsone e si è ricordato di averli visti in zona nei giorni precedenti mentre tentavano di vendere calzini ai passanti. Così è tornare alla sua postazione ma ha trovato il ladro ancora intento a rovistare. A quel punto gli altri due hanno danneggiato gli espositori di occhiali e cartoline, oltre ad afferrare il 60enne per colpirlo. L'uomo non ha riportato grandi ferite ma nella concitazione non è riuscito a bloccare gli aggressori. La sua testimonianza e i video delle telecamere hanno consentito ai vigili di arrivare a uno degli autori. (S.Gar.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA