In tempi di pandemia, ci sono battaglie che non vanno dimenticate. Quella contro le malattie oncologiche viene affrontata, sin dalla fine degli anni Settanta, dall'Ant, la onlus Fondazione Assistenza Nazionale Tumori creata dal professor Franco Pannuti, oncologo, primario di Oncologia al Malpighi di Bologna, scomparso due anni fa. Oggi, da quel lontano 1978 in cui il visionario medico decise di fare qualcosa di concreto per «una sanità a misura d'uomo, aiutando gli ultimi», l'Ant ha conquistato basi in tutta Italia: l'ultima a Milano, dove peraltro Ant era operativa da anni. Il delegato della nuova sede, via San Gerolamo Emiliani 12 (zona Porta Romana), è Carlo Ventura: «La missione della fondazione spiega è quella di dar corpo a progetti di prevenzione e assistenza psicologica domiciliare gratuita ai malati oncologici e ai loro familiari. Da tempo, collaboriamo con diverse aziende che si prendono l'impegno di monitorare e informare i propri dipendenti. Ma l'aiuto gratuito a domicilio, per permettere ai pazienti di vivere quanto più possibile a casa propria e non in ospedale, resta la nostra prima missione. I nostri medici e infermieri non si sono mai fermati, durante il Covid». Da queste aziende, essendo una onlus, Ant può ricevere donazioni, che possono avere anche la forma di un acquisto dei prodotti Ant. Un nuovo negozio è in viale Abruzzi 25. Info www.ant.it. (F.Gat.)

