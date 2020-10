In tempi di coronavirus il furto era intelligente e remunerativo: i monitor di pc risolvono la vita quando si è costretti a lavorare su piccoli schermi dei portatili. Ma i ladri non hanno fatto in tempo a piazzarli, sono stati preceduti dai carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Cassano d'Adda che hanno trovato il prezioso bottino in un furgone parcheggiato in una zona sterrata, lungo la Cassenese. Il camioncino era in punto insolito, quasi senza senso. A insospettire i militari anche il filo di ferro utilizzato per chiudere il portellone, dietro il quale, sorpresa, erano stipati 168 monitor per computer del valore di oltre 35mila euro. I carabinieri hanno subito contattato il proprietario del mezzo che in quel momento non sapeva di aver subito il furto. Nessuna traccia dei ladri ma la refurtiva è stata recuperata completamente, per la gioia della ditta di Cavenago di Brianza cui hanno sottratto la merce e del proprietario del furgone rubato a Trezzano sul Naviglio.

Secondo quanto ricostruito, i ladri hanno approfittato di una pausa del conducente di un autoarticolato che aveva parcheggiato a Cavenago per svuotargli il container pieno di schermi, poi trasferiti sul furgone preso a Trezzano. Gli autori sarebbero tornati a breve per ritirare il carico...) ma sono stati anticipati dai carabinieri. (S.Gar.)

