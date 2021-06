In taxi da Paderno a Baggio con un chilo di cocaina

Con la polvere bianca a spasso per Milano.

A bordo di un taxi, con cui si era fatto portare a destinazione, aveva un chilo di cocaina. Per questo, la polizia ha arrestato un 26enne milanese, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di droga. Gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile stavano controllando il quartiere Baggio, quando visto arrivare un taxi con a bordo, oltre al conducente, un giovane cliente. Il ragazzo ha raccontato di abitare a Paderno Dugnano, cioè a circa 30 chilometri di distanza da via Creta, ed era molto agitato. Ha raccontato ai poliziotti che un marocchino, incontrato sotto casa, gli aveva chiesto di andare in via Creta, senza spiegare le ragioni. L'agitazione era dovuta al fatto che nella borsa a tracolla, era nascosto un panetto di cocaina da un chilogrammo. A casa gli hanno trovato 2mila euro in contanti e tre telefonini.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Giugno 2021, 05:01

