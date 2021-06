In strada con un machete lungo mezzo metro: preso

Girava per le strade a ridosso del centro storico di Lodi brandendo un machete con la lama lunga quasi mezzo metro, nella notte tra sabato e ieri. In questura sono piovute in pochi minuti le segnalazioni di cittadini allarmati, che seguivano i movimenti dell'uomo, visibilmente alterato dall'alcol e da sostanze psicotrope, dai balconi delle case.

Le pattuglie si sono subito buttate alla caccia. Quando lo hanno intercettato, l'uomo ha buttato l'arma sotto un'auto ed ha tentato la fuga. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Una volta in questura il fermato - un 28enne di origini magrebine - ha dato in escandescenza, aggredendo gli agenti e compiendo anche atti di autolesionismo. Il giovane è stato quindi portato in ospedale, prima a Lodi e poi a Codogno, dove è stato anche sottoposto a cure psichiatriche. Arrestato, comparirà oggi davanti al gip per l'udienza di convalida del fermo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 05:01

