In scena il venerdì nero dei trasporti

Un venerdì senza autobus e senza treni. Sarà una giornata nera quella di oggi per chi si muove con i mezzi pubblici, a causa dello sciopero nazionale dei trasporti indetto da diverse sigle sindacali con rivendicazioni contro la violenza sulle donne, le discriminazioni di genere, la precarietà e la privatizzazione del welfare.

Per quanto riguarda Atm, l'agitazione del personale dei mezzi di superficie e della metro è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Disagi in vista anche per chi viaggia sui convogli Trenitalia (esclusa l'Alta Velocità) e Trenord: in questo caso l'agitazione dura fino a mezzanotte. Le fasce orarie di garanzia vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali circoleranno i treni rientranti nella lista dei servizi minimi garantiti. Fermi fino alle 24 anche gli aerei. Regolari, invece, i taxi.

