In preda alla cocaina fa tre rapine

Un'auto rubata, tre rapine a segno e una tentata. È stata una vera giornata da leoni, quella di sabato, per un 34enne di Carnate, con vari precedenti e in affidamento in prova ai servizi sociali. Prova fallita miseramente, perché dopo una giornata di raid è stato lui stesso - stravolto dalla cocaina - a telefonare al 112: «Sono io il rapinatore che state cercando, venite a prendermi».Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Vimercate, muovendosi a bordo di una Ford Fiesta rubata a Milano e armato di un coltello, il pregiudicato ha assaltato l'ufficio postale di Carugate. Gli impiegati però hanno bloccato l'accesso alle casse chiudendo la porta antirapina. L'uomo allora ha rapinato il portafoglio a una 50enne e si è aperto la fuga prendendo in ostaggio puntandole la lama alla gola una 29enne che aveva in braccio la nipotina di tre anni. A qualche centinaio di metri si è fermato da un benzianio ed ha rapinato il titolare e un cliente. Ha ripetuto la medesima sequenza in un'altra area di servizio ad Agrate Brianza, ma qui un automobilista lo ha messo in fuga colpendolo ai testicoli. Il 34enne ha colpito una terza area di servizio, minacciando e rapinando la titolare - ferita di striscio alla mano con un fendete - e suo fratello, portandosi via denaro e un computer.Nella notte tra sabato e domenica, in preda alla cocaina, ha chiamato il 112 per costituirsi. In totale, ha racimolato circa 200 euro, un computer portatile e un cellulare: tutto per comprarsi la coca. Ora si trova in carcere a Monza.(S.Gar.)riproduzione riservata ®