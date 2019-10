In perfetto stile Indiana Jones scatta per i bambini più curiosi una divertente caccia al tesoro. Non in posto qualsiasi, bensì al Piccolo Teatro. I piccoli hanno modo di conoscere i misteri che si celano dietro le quinte: dall'attrezzeria alla sartoria, ai camerini, alla scenografia. Torna il tradizionale appuntamento «Alla caccia del Teatro. Benvenuti al Piccolo», lo spettacolo di Davide Gasparro itinerante che da oltre quindici anni accompagna il giovanissimo pubblico, facendogli trascorrere un'ora coinvolgente e interessante.

E così ecco comparire sul palco due attori-esploratori, alle prese con un dilemma da risolvere e un tesoro che è tutto da scoprire. Ad aiutarli ci sono i baby spettatori che si cimentano in una caccia al tesoro, tra indizi, prove da superare e nuove cose da imparare. Quale bene prezioso può esserci? Magari un introvabile copione, oppure un elaborato costume o un oggetto di scena raro. Ai bimbi il compito di seguire una mappa e mettere insieme i pezzi. La magia del teatro non potrà che appassionarli passo dopo passo.

Piccolo Teatro Strehler di largo Greppi. Fino al 3 novembre, ogni sabato (ore 15 e 16.30) e domenica (ore 11); info e prenotazioni 02/42411889; età consigliata dai 6 anni. (S.Rom.)

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

