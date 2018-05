In nerazzurro Luisito ha vinto tutto in 9 anni

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luis Suárez Miramontes, detto Luisito (83 anni), è considerato uno dei migliori giocatori della sua generazione. Al Barcellona ha vinto due edizioni della Liga e Coppa del re e della Coppa delle Fiere. Nel 1961 è approdato all'Inter di Helenio Herrera (fino al 1970), con la quale ha conquistato tre scudetti, due Coppe Campioni e altrettante Intercontinentali. Ha concluso la carriera nel 1973 giocando per la Sampdoria. Con la Nazionale delle Furie Rosse ha collezionato 32 presenze e segnato 14 reti vincendo l'Europeo nel 1964. Ha conquistato il Pallone d'oro 1960, divenendo il primo e unico spagnolo ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento messo in palio da France Football. Con l'Under 21 iberica ha vinto l'Europeo 86 (sull'Italia di Vicini) ed è stato ct della Spagna per tre anni (1988-91).