In Neozelanda è diventata quasi un'eroina. Lei è Kimbra, vero nome Kimbra Lee Johnson, 29 anni, stasera al Santeria Social Club per l'unica data italiana del suo tour. Dal vivo propone le canzoni del suo terzo album, Primal Heart, seguito del debutto su cd del 2011 Vows e del successivo The Golden Echo.

Kimbra peraltro è stata quasi una enfant prodige. Avviata alla musica già da bambina, ha cominciato a scrivere canzoni già a dodici anni, appassionandosi al jazz e non solo al rock e al folk e partecipando alla colonna sonora dello show per bambini What Now, con il singolo Smile. Da allora, l'ascesa, sino a diventare una delle artisti più famose prima in Neozelanda e poi anche in Gran Bretagna e Stati Uniti. La definitiva consacrazione è del 2012 con Somebdy that I Used to Know: singolo tra i più venduti negli Usa, con cui Kimbra si è aggiudicata anche il premio ai Grammy per la migliore Performance pop in duo. Stasera offre un concerto con il meglio della sua produzione solista. (M.Lev.)

