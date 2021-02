IN MONTAGNA

Da lunedì porte aperte agli impianti di sci delle montagne lombarde, con al massimo il 30% della capienza per gli impianti di risalita. Ieri il presidente regionale Attilio Fontana ha firmato l'ordinanza: il numero massimo delle presenze giornaliere non potrà superare il 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti di risalita, mentre per le stazioni sciistiche che non hanno più di due impianti, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 50% della portata oraria complessiva. Agli abbonati plurigiornalieri, settimanali e stagionali dovrà essere garantito il posto, nel limite del contingente giornaliero, anche con la prenotazione. Caso a parte il comprensorio sciistico Ponte di Legno - Tonale, che si estende anche in provincia di Trento, dove è presente un sistema unico di prenotazione e gestione dei titoli di ingresso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 05:01

