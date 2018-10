In metrò fa boom la carta di credito

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòDiecimila viaggiatori ogni giorno usano la carta di credito per accedere alla metropolitana, anziché obliterare il biglietto. È il bilancio della sperimentazione, avviata lo scorso 28 giugno, del pagamento del metrò con carta (Mastercard, Visa, o anche bancomat, purché abilitato a tale funzione) che deve essere appoggiata all'apposito tornello, così da pagare in automatico il viaggio.«Il progetto va benissimo, visto che oggi ci sono quasi 10.000 passaggi al giorno, con un aumento del 50% al mese», afferma il direttore generale di Atm Arrigo Giana, presente ieri al Mastercard Innovation Forum, sottolineando poi che «è quasi il 5% dei passeggeri non abbonati ad usare il contactless» . L'obiettivo, secondo Giana, «è di arrivare all'80% di vendite di biglietti virtuali, perché l'innovazione tecnologica è uno dei pilastri chiave della crescita di Atm».In metrò in un minuto, senza dover cercare un rivenditore di ticket o abbonamenti, con il rischio di perdere il treno: è infatti sufficiente possedere la carta di credito. La metropolitana milanese è la prima in Italia ad essere contactless, perché Atm ha dotato, da oltre tre mesi, tutte le 113 stazioni (150 tornelli) di un passaggio con Pos che consente ai viaggiatori di far scivolare la tessera sul lettore, oppure di usare smartphone o smartwatch su cui sia stata digitalizzata la carta, per far scattare il tornello sia in entrata che in uscita. E il cervellone Atm calcolerà direttamente la tariffa più vantaggiosa. Un esempio: dopo il terzo viaggio in metropolitana sulla rete urbana, è applicato automaticamente il ticket giornaliero di 4,50 euro anziché addebitare il costo di 6 euro. Tutti possono usufruire del contacless, sia i milanesi che i turisti provenienti da ogni parte del mondo.Il progetto è possibile grazie alla partnership con Mastercard Italia che lancia, a Milano, la campagna Ticketless Day: per due giorni, il 7 novembre e il 7 dicembre, giorno del patrono della città, Sant'Ambrogio, il viaggio in metropolitana pagato in modalità contactless sarà gratuito.riproduzione riservata ®