In metrò con carta di credito

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòIn metrò subito, senza cercare un rivenditore di biglietti o una macchinetta, col rischio di perdere il treno. Da oggi basta la carta di credito - Mastercard o Visa - per pagare ai tornelli. La metropolitana milanese, prima in Italia, e tra le prime in Europa e al mondo, da ieri è contactless: Atm ha dotato tutte le 113 stazioni di tornelli speciali per il passaggio con Pos che consente ai viaggiatori di appoggiare la tessera (carta di credito o anche bancomat, purché abilitato a tale funzione) al lettore. Oppure usare smartphone o smartwatch su cui sia stata digitalizzata la carta, per far scattare il tornello sia in entrata che in uscita.E il Atm calcolerà direttamente la tariffa più vantaggiosa che ogni passeggero deve pagare. Per esempio, dopo il terzo viaggio in metropolitana sulla rete urbana, viene applicato automaticamente il ticket giornaliero di 4,50 euro anziché addebitare il costo di 6 euro. Per evitare pagamenti multipli avvicinando inavvertitamente la carta più di una volta, il sistema ha un tempo di blocco di 2 minuti, durante i quali non legge più la stessa carta. In caso di controllori, è sufficiente mostrare la carta per verificare l'avvenuto pagamento. Nelle prossime settimane si potrà valutare l'andamento del pagamento digitale.«Abbiamo reso il trasporto locale ancora più amico dei cittadini», ha commentato il presidente di Atm Luca Bianchi. Un'agevolazione per i molti utenti: secondo uno studio, il 93% dei milanesi viaggia con i mezzi pubblici o condivisi almeno una volta al giorno. «Tutti possono usufruire del contacless, sia i milanesi sia i turisti», ha sottolineato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli. «È un sistema che migliora il trasporto locale, diminuendo la congestione del traffico e migliorando così la qualità dell'aria».